Pardon de la mer Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Pardon de la mer Saint-Lunaire, 17 juillet 2022, Saint-Lunaire. Pardon de la mer

Place de l’Église Église de Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Église de Saint-Lunaire Place de l’Église

2022-07-17 – 2022-07-17

Église de Saint-Lunaire Place de l’Église

Saint-Lunaire

Ille-et-Vilaine 10h : procession depuis le parvis de l’église, 10h15 bénédiction des bateaux à la grande plage, 11h : messe à la pointe du Décollé. Suivi d’un verre de l’amitié offert par la municipalité. Dimanche 17 juillet 2022 – 10h – Église de Saint-Lunaire +33 2 99 46 13 32 10h : procession depuis le parvis de l’église, 10h15 bénédiction des bateaux à la grande plage, 11h : messe à la pointe du Décollé. Suivi d’un verre de l’amitié offert par la municipalité. Dimanche 17 juillet 2022 – 10h – Église de Saint-Lunaire Église de Saint-Lunaire Place de l’Église Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Église de Saint-Lunaire Place de l'Église Ville Saint-Lunaire lieuville Église de Saint-Lunaire Place de l'Église Saint-Lunaire Departement Ille-et-Vilaine

Pardon de la mer Saint-Lunaire 2022-07-17 was last modified: by Pardon de la mer Saint-Lunaire Saint-Lunaire 17 juillet 2022 Place de l'Église Église de Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine