Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Fidèles, marins et plaisanciers sont attendus pour cet événement incontournable de l’été. À partir de 10h30 : messe en plein air à la Croix des Marins, suivie de la bénédiction des bateaux sur le musoir de la cale

Fidèles, marins et plaisanciers sont attendus pour cet événement incontournable de l'été. À partir de 10h30 : messe en plein air à la Croix des Marins, suivie de la bénédiction des bateaux sur le musoir de la cale du Petit Port de 11h45 à 12h, puis jet d'une gerbe de fleurs vers les Perronnias en mémoire des marins disparus en mer. Informations en mairie : 02 99 88 32 34 Dimanche 14 août 2022 – 10h30 – Croix des Marins

