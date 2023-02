Pardon de la chapelle de Lothéa Lieu-dit Lothéa Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Quimperlé

Pardon de la chapelle de Lothéa Lieu-dit Lothéa, 4 juin 2023, Quimperlé . Pardon de la chapelle de Lothéa Chapelle de Lothéa Lieu-dit Lothéa Quimperlé Finistere Lieu-dit Lothéa Chapelle de Lothéa

2023-06-04 10:00:00 – 2023-06-04 18:00:00

Lieu-dit Lothéa Chapelle de Lothéa

Quimperlé

Finistere L’Association de la chapelle de Lothéa organise son pardon annuel de la Trinité.

Départ de la Procession à 10h, Messe, Vêpres.

Repas sur place uniquement sur réservation préalable. asso.chapelothea@gmail.com +33 6 81 65 80 62 Lieu-dit Lothéa Chapelle de Lothéa Quimperlé

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Quimperlé Finistere Lieu-dit Lothéa Chapelle de Lothéa Ville Quimperlé lieuville Lieu-dit Lothéa Chapelle de Lothéa Quimperlé Departement Finistere

Quimperlé Quimperlé Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle /

Pardon de la chapelle de Lothéa Lieu-dit Lothéa 2023-06-04 was last modified: by Pardon de la chapelle de Lothéa Lieu-dit Lothéa Quimperlé 4 juin 2023 Chapelle de Lothéa Lieu-dit Lothéa Quimperlé Finistere finistère Lieu-dit Lothéa Quimperlé

Quimperlé Finistere