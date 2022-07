Pardon de la chapelle de la Madeleine Penmarch, 16 juillet 2022, Penmarch.

Pardon de la chapelle de la Madeleine

Chapelle de la Madeleine La Madeleine Penmarch Finistère La Madeleine Chapelle de la Madeleine

2022-07-16 – 2022-07-16

La Madeleine Chapelle de la Madeleine

Penmarch

Finistère

Célébration et procession à la Chapelle de la Madeleine.

Madeleine, appelée Marie la Magdaléenne dans les Évangiles, est une disciple de Jésus qui le suit jusqu’à ses derniers jours, assiste à sa Résurrection et qui donne naissance à une importante figure du christianisme. Elle est citée au moins douze fois dans les quatre évangiles canoniques, plus que la plupart des apôtres. L’Évangile selon Jean, écrit au plus tôt vers 90-95, en fait la première personne à avoir vu Jésus après sa Résurrection, chargée d’avertir les apôtres. Ce motif est repris dans une fin ajoutée au 4ème siècle à l’Évangile selon Marc.

