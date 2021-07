Plomeur Plomeur Finistère, Plomeur Pardon de la Chapelle de Beuzec – St Budoc Plomeur Plomeur Catégories d’évènement: Finistère

Plomeur

Pardon de la Chapelle de Beuzec – St Budoc Plomeur, 8 août 2021, Plomeur. Pardon de la Chapelle de Beuzec – St Budoc 2021-08-08 10:30:00 – 2021-08-08 Chapelle de Beuzec 90 Lieu Dit Beuzec

Plomeur Finistère Plomeur Messe et procession traditionnelle +33 2 98 82 03 08 Messe et procession traditionnelle dernière mise à jour : 2021-07-24 par OT Destination Pays Bigouden Sud

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plomeur Autres Lieu Plomeur Adresse Chapelle de Beuzec 90 Lieu Dit Beuzec Ville Plomeur lieuville 47.84887#-4.31008