Pardon de la chapelle Christ Botsorhel, 11 juin 2022, Botsorhel.

Pardon de la chapelle Christ Botsorhel

2022-06-11 21:00:00 – 2022-06-12 11:00:00

Botsorhel Finistère Botsorhel

Les festivités débuteront le samedi soir 11 Juin avec un fest-noz sur plancher et couvert, animé par les sonneurs Joëlle et Dominique et les chanteurs Sandy et Guillaume. Tout au long de la soirée, les danseurs pourront déguster de bonnes crêpes confectionnées par les bénévoles.

Le lendemain, dimanche 12 Juin, la messe se déroulera à la Chapelle Le Christ, à 11 h, suivra le traditionnel repas champêtre qui, tous les ans, fait tentes combles. Au menu, ragoût de porc cuit à l’ancienne dans les chaudrons.

+33 6 62 58 69 63

Les festivités débuteront le samedi soir 11 Juin avec un fest-noz sur plancher et couvert, animé par les sonneurs Joëlle et Dominique et les chanteurs Sandy et Guillaume. Tout au long de la soirée, les danseurs pourront déguster de bonnes crêpes confectionnées par les bénévoles.

Le lendemain, dimanche 12 Juin, la messe se déroulera à la Chapelle Le Christ, à 11 h, suivra le traditionnel repas champêtre qui, tous les ans, fait tentes combles. Au menu, ragoût de porc cuit à l’ancienne dans les chaudrons.

Botsorhel

dernière mise à jour : 2022-05-19 par