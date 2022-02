PARDON DE LA BATELLERIE Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Grand rassemblement de bateaux : péniches, hors-bords, pêche-promenades, habitables, barques, canoës… tous rassemblés avec pavoisement et décoration des bateaux.

Le dimanche, les bateaux se regrouperont sur le bassin Aval et se dirigeront en bon ordre vers le pont où le Père Joseph bénira les équipages. A partir de 17h, sur le bassin Aval, les plaisanciers, avec l’aide de 4 bateaux mettront en place puis en mouvement : « Une Croix des mariniers Le pardon de la Batellerie à Sucé sur Erdre alain@honwalaba.fr +33 6 72 84 09 98 Grand rassemblement de bateaux : péniches, hors-bords, pêche-promenades, habitables, barques, canoës… tous rassemblés avec pavoisement et décoration des bateaux.

