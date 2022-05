Pardon de Kerduté Le Trévoux Le Trévoux Catégories d’évènement: 29380

Le Trévoux

Pardon de Kerduté Le Trévoux, 15 août 2022, Le Trévoux. Pardon de Kerduté Lieu-dit Kerduté Chapelle de Kerduté Le Trévoux

2022-08-15 10:30:00 – 2022-08-15 22:00:00 Lieu-dit Kerduté Chapelle de Kerduté

Le Trévoux 29380 Le Trévoux Messe 10h30, repas champêtre servi à partir de midi, jeux l’après-midi et dîner crêpes le soir. y.tallec@laposte.net Messe 10h30, repas champêtre servi à partir de midi, jeux l’après-midi et dîner crêpes le soir. Lieu-dit Kerduté Chapelle de Kerduté Le Trévoux

dernière mise à jour : 2022-05-11 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE

Détails Catégories d’évènement: 29380, Le Trévoux Autres Lieu Le Trévoux Adresse Lieu-dit Kerduté Chapelle de Kerduté Ville Le Trévoux lieuville Lieu-dit Kerduté Chapelle de Kerduté Le Trévoux Departement 29380

Le Trévoux Le Trévoux 29380 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-trevoux/

Pardon de Kerduté Le Trévoux 2022-08-15 was last modified: by Pardon de Kerduté Le Trévoux Le Trévoux 15 août 2022 29380 Le Trévoux

Le Trévoux 29380