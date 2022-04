Pardon – Chapelle Saint Eutrope Saint-Brandan Saint-Brandan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brandan

Pardon – Chapelle Saint Eutrope Saint-Brandan, 24 avril 2022, Saint-Brandan. Pardon – Chapelle Saint Eutrope Saint-Brandan

2022-04-24 11:00:00 – 2022-04-24 12:00:00

Saint-Brandan Côtes d’Armor Saint-Brandan Pardon à la chapelle puis vente de gâteaux et apéritif à la ferme de Jean-Jacques Leroux +33 6 76 57 31 15 Pardon à la chapelle puis vente de gâteaux et apéritif à la ferme de Jean-Jacques Leroux Saint-Brandan

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brandan Autres Lieu Saint-Brandan Adresse Ville Saint-Brandan lieuville Saint-Brandan Departement Côtes d'Armor

Saint-Brandan Saint-Brandan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brandan/

Pardon – Chapelle Saint Eutrope Saint-Brandan 2022-04-24 was last modified: by Pardon – Chapelle Saint Eutrope Saint-Brandan Saint-Brandan 24 avril 2022 Côtes-d’Armor Saint-Brandan

Saint-Brandan Côtes d'Armor