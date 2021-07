Sizun Sizun Finistère, Sizun Pardon Breton de Loc-Ildut Sizun Sizun Catégories d’évènement: Finistère

Pardon Breton de Loc-Ildut Sizun, 1 août 2021-1 août 2021, Sizun. Pardon Breton de Loc-Ildut 2021-08-01 10:30:00 – 2021-08-01

Sizun Finistère Sizun 10h30 : messe bretonne 14h15 : conférence de Yann Gilbert.

Une approche sensible de la chapelle par des exercices pratiques. 15h30 : marche-patrimoine en musique autour de Loc-Ildut. 17h : concert de musique celtique.

Typhaine Corre : chant

+33 2 98 24 11 66 https://amisdelocildut.wordpress.com/

Une approche sensible de la chapelle par des exercices pratiques. 15h30 : marche-patrimoine en musique autour de Loc-Ildut. 17h : concert de musique celtique.

Typhaine Corre : chant

Chapelle située à 3 km au Nord de Sizun, accès fléché à partir du bourg.

