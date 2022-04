Pardon aux chevaux de Saint Gildas Penvénan, 29 mai 2022, Penvénan.

Pardon aux chevaux de Saint Gildas Ile St Gildas Buguélès Penvénan

2022-05-29 – 2022-05-29 Ile St Gildas Buguélès

Penvénan Côtes d’Armor Penvénan

L’histoire dit qu’il y a fort longtemps, une terrible maladie décima la population de chevaux de la région, à l’exception de ceux qui vivaient sur l’île de St Gildas. On attribua cette protection au Saint. Tous les ans, aux alentours de la Pentecôte, les propriétaires ouvrent leur île aux pélerins et aux chevaux. Traversée de la grève à pied, messe sur l’île, bénédiction des chevaux. Les horaires et modalités seront précisés ultérieurement.

+33 2 96 92 30 51

Ile St Gildas Buguélès Penvénan

dernière mise à jour : 2022-03-25 par