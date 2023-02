PARCS ZOOLOGIQUES LUMIGNY TERRE DE SINGES TERRE DE SINGES LUMIGNY NESLES ORMEAUX Catégories d’Évènement: Lumigny-Nesles-Ormeaux

Seine-et-Marne

PARCS ZOOLOGIQUES LUMIGNY TERRE DE SINGES TERRE DE SINGES, 1 février 2023, LUMIGNY NESLES ORMEAUX. PARCS ZOOLOGIQUES LUMIGNY TERRE DE SINGES TERRE DE SINGES. Un spectacle à la date du 2023-02-01 à 00:00 (2023-02-01 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros. Valable 1 jour du 01/02 au 30/11/2023 selon calendrier d’ouverture du site Contremarque à échanger sur place Gratuit pour les moins de 3 ans Terre de Singes vous invite ainsi à venir observer les macaques Berbères également appelés singes magots, au sein d’un espace d’immersion de près de 15 hectares. En totale liberté, ils vivent leur vie autour de nous, en toute sérénité. Compris dans votre droit d’entrée, le safari perroquets vous emmène à la découverte des oiseaux de la grande famille des psittacidés. Entre aras, perruches et amazones, venez vous émerveiller dans un complexe de 1500 m² où vous pourrez approcher de près ces oiseaux aux milles couleurs.INFORMATIONS PRATIQUES• Gratuit pour les moins de 3 ans• Tarif enfant de 3 à 10 ans inclus• Parking gratuit• Parc interdit aux chiens PARCS ZOOLOGIQUES LUMIGNY Votre billet est ici TERRE DE SINGES LUMIGNY NESLES ORMEAUX FERME DU PLESSIS Seine-et-Marne Valable 1 jour du 01/02 au 30/11/2023 selon calendrier d’ouverture du site Contremarque à échanger sur place Gratuit pour les moins de 3 ans Terre de Singes vous invite ainsi à venir observer les macaques Berbères également appelés singes magots, au sein d’un espace d’immersion de près de 15 hectares. En totale liberté, ils vivent leur vie autour de nous, en toute sérénité.

Compris dans votre droit d’entrée, le safari perroquets vous emmène à la découverte des oiseaux de la grande famille des psittacidés. Entre aras, perruches et amazones, venez vous émerveiller dans un complexe de 1500 m² où vous pourrez approcher de près ces oiseaux aux milles couleurs. INFORMATIONS PRATIQUES



• Gratuit pour les moins de 3 ans

• Tarif enfant de 3 à 10 ans inclus

• Parking gratuit

• Parc interdit aux chiens .16.0 EUR16.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Lumigny-Nesles-Ormeaux, Seine-et-Marne Autres Lieu TERRE DE SINGES Adresse FERME DU PLESSIS Ville LUMIGNY NESLES ORMEAUX Tarif 16.0-16.0 lieuville TERRE DE SINGES LUMIGNY NESLES ORMEAUX Departement Seine-et-Marne

TERRE DE SINGES LUMIGNY NESLES ORMEAUX Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lumigny-nesles-ormeaux/

PARCS ZOOLOGIQUES LUMIGNY TERRE DE SINGES TERRE DE SINGES 2023-02-01 was last modified: by PARCS ZOOLOGIQUES LUMIGNY TERRE DE SINGES TERRE DE SINGES TERRE DE SINGES 1 février 2023 TERRE DE SINGES LUMIGNY NESLES ORMEAUX

LUMIGNY NESLES ORMEAUX Seine-et-Marne