Billet valable du 01/02 au 30/11/2023 selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans Ce billet donne uniquement accès au parc des félins.Venez découvrir dans notre parc 26 espèces de félins sur les 36 (sur)vivants sur notre planète. En tout ce sont plus de 160 félins qui vivent ici dans de vastes enclos naturels.De l’Europe à l’Asie, en passant par l’Amérique et l’Afrique, vous serez surpris pas les célèbres tigres blancs et pourrez admirer la grâce des panthères des neiges, des ocelots ou des lynx de Sibérie.Au centre du parc, l’île des lémuriens vous invite à découvrir plus de 60 de ces petits primates évoluant en totale liberté sur une île d’un hectare. Partez à leur rencontre et assistez à leur gouter ! Vous y passerez un moment inoubliable !En plus de ses 5 circuits pédestres, Le Parc des Félins, vous offre une visite commentée en train ! Embarquez à bord du Trans’Félins et découvrez un autre angle de vue sur nos pensionnaires pour profiter encore mieux du parc.Immanquable, notre cinéma 4D inédit « TIGRRR » ! Une histoire conçue par le parc pour vous plonger parmi les tigres en Inde !Enfin, n’oubliez pas de passer par la Ferme de Babette, lieu incontournable des petits et des grands où chèvres et autres animaux domestiques gambadent dans un enclos accessible à tous, toute la journée. N’hésitez pas à venir leur rendre visite, ils adorent les caresses !INFORMATIONS PRATIQUES• Billet valable une journée pour une visite du 1er février au 30 novembre 2023.• Gratuit pour les moins de 3 ans• Tarif enfant de 3 à 10 ans inclus• Parking gratuit• Parc interdit aux chiens PARCS ZOOLOGIQUES LUMIGNY

LE PARC DES FÉLINS LUMIGNY NESLES ORMEAUX Domaine de la Fortelle Seine-et-Marne

