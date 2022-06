Parcs paysagers: la vie des arbres Val d’Oingt Val d'Oingt Catégories d’évènement: 69620

Val d’Oingt 69620 une exposition « les parcs paysagers: la vie des arbres » de 14h à 18h

une visite guidée dans le parc : » les tilleuls sont prévoyants « samedi 4 et dimanche 5 à 16h

un concert de musique afghane dimanche 5 à 17h30 à l’ancienne église du Bois-d’Oingt association.bvabo@orange.fr +33 6 75 99 64 05 http://bvabo.fr/ Le Bois-d’Oingt 48 rue du 11 novembre Val d’Oingt

