**Parc Dupeyroux** Parcours guidés (départ à l’accueil) Samedi : 15h Dimanche : 15h **Centre horticole de Mandres les Roses (inscription à l’accueil)** Navette gratuite – départ Parc Dupeyroux Dimanche : 10h30 & 14h **Journées européennes du patrimoine (Inscription au stand culture et patrimoine)** Visites de différents sites et parcours sont proposés à votre curiosité : bâtiments incontournables mais aussi nouveautés, lieux de divertissement culturels ou sportifs, découvertes architecturales et paysagères. Visites gratuites, directement accessibles ou sur inscription, selon les lieux. Documentation et cartes postales disponibles dans le Parc Dupeyroux (stand « Culture et Patrimoine »). Programme complet à consulter sur internet et en ville.

Entrée Libre

