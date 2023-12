Le conte des quatre montagnes Parcqueyer Roz Botmeur Catégories d’Évènement: Botmeur

Début : 2023-12-27 14:15:00

fin : 2023-12-27 16:00:00 . « Le conte des quatre montagnes » (spectacle de contes à partir de 5 ans) Dans ce petit village isolé, cerné de 4 sommets infranchissables, Dan et ses amis se sont rassemblés autour du feu. Chacun raconte son histoire ou joue son air de musique lors de la veillée de Noël. Mais Dan a un rêve : découvrir le monde au-delà des montagnes.

C’est décidé : il quittera sa maison et ses amis pour partir à la rencontre des peuples inconnus. Est-il fou de tenter l’impossible traversée des sommets ? .

Parcqueyer Roz Salle Fanch Abgrall

Botmeur 29690 Finistère Bretagne

