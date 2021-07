Parcous en vélo « Patrimoine des cités-jardins » Square Blumenthal, 19 septembre 2021, Épinay-sur-Seine.

Parcous en vélo « Patrimoine des cités-jardins »

Square Blumenthal, le dimanche 19 septembre à 15:00

**Découverte à vélo des cités jardins d’Épinay-sur-Seine, Villetaneuse et Stains.** Au départ d’Épinay-sur-Seine, parcourez les ruelles de la cité-jardin Blumenthal, exemple de logement patronal créé par un négociant soucieux du bien-être de ses employés. À Villetaneuse, autre exemple de cités ouvrière, et moins connu, le cimetière paysager des Joncherolles, liaison verte vers Pierrefitte-sur-Seine. Quelques charmants pavillons à l’ombre de cités plus contemporaines, et vous voici dans la cité-jardin de Stains, “la ville à la campagne” symbole du logement social de l’entre-deux guerre. Construite dans le parc de l’ancien château de Stains, elle est composée d’immeubles collectifs et de pavillons individuels, organisés le long des rues ou autour de clos. _Parcours donné à titre indicatif._

Ouverture des inscriptions fin août. À partir de 12 ans, pas de prêt de vélo.

Découverte à vélo des cités jardins d’Epinay-sur-Seine, Villetaneuse et Stains

Square Blumenthal Avenue de la République 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine Les Écondeaux Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00