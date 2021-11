Parcours “Vivre ma grossesse en confiance” Salle municipale La Roche, 9 décembre 2021, Nantes.

2021-12-09

Horaire : 09:30 11:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Par téléphone : 06 46 66 26 61Par mail : renouvailes44@gmail.com

La vie en couple ou la création d’une famille peuvent conduire à de l’inquiétude, une instabilité émotionnelle et la transformation des relations au sein du couple. Nous sommes amené.e.s parfois à nous questionner. Nous pouvons nous sentir dépassé.e.s ou épuisé.e.s. La grossesse est une période sensible qui peut s’avérer complexe. En tant que femme, la construction de votre vie de famille avec vos futur enfant est un moment clé, synonyme de changements et de bouleversements. Il peut arriver que les émotions vous submergent et que vous vous sentiez vulnérables. Il se peut aussi que vous subissiez – ou ayez subi – des violences, quelles que soient leurs causes et leur nature (physique, psychologiques, morales, sexuelles, complexes). Dans tous les cas, il est important que vous puissiez prendre soin de vous et de votre santé. Si vous voulez nourrir une meilleure relation avec votre corps et avec celui de votre bébé en pleine formation, mieux écouter vos besoins, faciliter le lien social et restaurer votre estime de soi, ce parcours s’adresse à vous. Contenu du parcours : * 5 ateliers collectifs * 2 soins individuels Public : Femmes enceintes

Salle municipale La Roche adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien

02 40 41 56 62 DVAJ-SudEst@mairie-nantes.fr 0646662661 https://www.femmesoceanes.com/renouv-ailes