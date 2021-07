Arras Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-Calais Arras, Pas-de-Calais Parcours-visite sur le site de l’ancienne Ecole Normale de filles d’Arras Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-Calais Arras Catégories d’évènement: Arras

Pas-de-Calais

Parcours-visite sur le site de l’ancienne Ecole Normale de filles d’Arras Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-Calais, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Arras. Parcours-visite sur le site de l’ancienne Ecole Normale de filles d’Arras

Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-Calais, le samedi 18 septembre à 14:00

L’Atelier Canopé, la Bibliothèque Robinson et la Bibliothèque Universitaire de l’INSPE d’Arras vous proposent un parcours pour petits et grands, avec un livret d’activités autour de l’inclusion : Prochain arrêt => Ecole Normale. En voiture !

Entrée libre, dans le respect des conditions sanitaires, port du masque obligatoire.

Parcours de visite pour découvrir le patrimoine en vous amusant ! Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-Calais 37 rue du Temple, 62000 arras Arras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arras, Pas-de-Calais Étiquettes évènement : Autres Lieu Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-Calais Adresse 37 rue du Temple, 62000 arras Ville Arras lieuville Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-Calais Arras