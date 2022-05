Parcours-visite dans le village de Saint-Sauvant à la découverte des jardins étonnants et singuliers de ses habitants Saint-Sauvant : mon village jardin Saint-Sauvant Catégories d’évènement: Charente-Maritime

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Rendez-vous place Gilberte Bouquet pour l’accueil des visiteurs et le départ d’un “parcours à la carte” suivant vos choix. Suivez dans le village de Saint-Sauvant les abeilles qui vous indiqueront le chemin pour la découverte de sept jardins, privés pour la plupart, et d’une projection de courts-métrages proposant un autre regard sur ces jardins.

Visite libre

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

