Le mardi 20 février 2024

de 15h00 à 16h30

Le mardi 13 février 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. payant

6,00 € par personne

Rendez-vous à 15h sortie 1 du métro Belleville « Boulevard de Belleville » (20e arr.)

Dans le cadre de l’exposition Des Étrangers dans la Résistance en France.

Ce parcours dans les rues de Belleville, Saint-Fargeau et Gambetta permet d’appréhender la vie quotidienne des étrangers juifs installés dans ces quartiers populaires. Artisans, forains ou ouvriers, souvent yiddishophones, religieux ou laïcs, engagés politiquement ou non, ces nouveaux arrivants deviennent partie prenante de la vie du 20e arrondissement auquel ils insufflent une énergie nouvelle. Premiers visés lors des rafles de 1941 et 1942, les habitants de ces quartiers comptent parmi eux de nombreux résistants.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

