Du samedi 15 octobre 2022 au dimanche 01 janvier 2023

. gratuit

À l'occasion de l'exposition « Capitale(s), 60 ans d'art urbain à Paris » qui a lieu à l'Hôtel de Ville du 15 octobre 2022 au 11 février 2023, le photographe Stéphane Bisseuil invite les passants à découvrir la ville sous un angle nouveau. Parcours Urbains regroupe une sélection d'un mur par arrondissement, ainsi que deux murs choisis dans le Grand Paris. Cette invitation à contempler Paris au gré des œuvres d'art urbain, met en lumière la richesse et l'inspiration que représente Paris pour les artistes du monde entier. À travers le temps, Paris s'est enrichit de la présence de nombreux talents toujours plus inventifs. Telle une chasse au trésor, les déambulations à la recherche ces œuvres sont une façon singulière de redécouvrir la Ville et la partager. Stéphane Bisseuil, photographe français né en 1971, articule son travail autour de séries qu'il poursuit sur de très longues périodes. Dans les années 1990, parti vivre à aux États-Unis, il se passionne pour la photographie de graffiti et de street art. La richesse de ce travail documentaire, qu'il poursuit encore aujourd'hui, lui a permis de constituer un fond photographique présenté régulièrement à l'occasion d'expositions muséales. Retrouvez les parcours urbains à travers Paris et ses environs : Grilles de l'Hôtel de Ville 29 rue de Rivoli 75004 Paris

Stéphane Bisseuil Jef Aérosol, Shepard Fairey, Invader – Place Stravinsky, Paris 04

