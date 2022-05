Parcours urbain dans Thouars

2022-08-17 – 2022-08-17 EUR Suivez la guide pour un parcours dans la ville de Thouars. Découvrez les lieux marqués par la présence de l’occupant allemand et les actions de Résistance menées dans le Thouarsais.

Chaussures de randonnées recommandées.

Le billet pour la visite commentée offre l’accès à l’exposition permanente du Centre Régional Résistance & Liberté.

Exposition visible du 8 février au 2 octobre du mardi au vendredi de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.

Pour les groupes de plus de 10 personnes, tous les jours de 9h à 18h sur réservation.

