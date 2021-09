Bordeaux Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux, Gironde Parcours urbain dans la cité du Grand-Parc Tribunal judiciaire de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Parcours urbain dans la cité du Grand-Parc Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 septembre 2021, Bordeaux. Parcours urbain dans la cité du Grand-Parc

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Tribunal judiciaire de Bordeaux

### A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’architecture contemporaine de bordeaux avec arc-en-rêve. en partenariat avec _aquitanis_ > **Locus Solus** Éo, toutes architectures, 2018 / aquitanis, maître d’ouvrage > **GHI, réhabilitation de 530 logements** Lacaton&Vassal, Druot, Hutin, architectes / 1961 > 2016 / aquitanis, maître d’ouvrage > **salle des fêtes du Grand Parc** Claude Ferret, Robert Rebout et Serge Bottarelli (1964-1967) – réhabilitation Christophe Hutin (2016-2018) / Ville de Bordeaux, maître d’ouvrage La réservation ne sera effective qu’après un mail de confirmation de notre part. Toute réservation effectuée avant cette date ne sera retenue.

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 06/09/21. 3 personnes maximum par réservation. Groupes limités à 20 personnes par visite. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas acceptés. Port du masque obligatoire et respect du protocole sanitaire.

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l'architecture contemporaine de bordeaux avec arc-en-rêve.

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:30:00;2021-09-17T16:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d'évènement: Bordeaux, Gironde