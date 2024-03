Parcours Ultimate Ninja Ribeauvillé, samedi 3 août 2024.

Parcours Ultimate Ninja Ribeauvillé Haut-Rhin

Faites preuve de force, de souplesse et d’agilité dans ce parcours ninja proposé par Dario Ensminger, plusieurs fois finaliste de l’émission de TF1.

Mis en lumière par l’émission diffusée depuis plusieurs saisons sur TF1 « Ninja Warrior », le parcours d’obstacles est une épreuve de running où sont proposés des obstacles à franchir et des défis aux participants.

Pour venir à bout des obstacles, il faut faire preuve d’une bonne dose de force, de souplesse et d’agilité…



Les parcours ninja sont proposés par Dario Ensminger, plusieurs fois finaliste de l’émission de TF1. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 13:30:00

fin : 2024-08-11 18:30:00

Jardin de Ville

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est contact@ultimateninja.fr

