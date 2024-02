PARCOURS TOUCHE-À-TOUT Le Pallet, mercredi 6 mars 2024.

PARCOURS TOUCHE-À-TOUT Le Pallet Loire-Atlantique

Tout toucher au musée, c’est possible !

Explorez le musée avec tous vos sens désormais, c’est possible avec un guide à vos côtés ! Profitez de cette occasion pour expérimenter le moulin à vendanger, manier le plantoir dans les vignes et même reconstituer un tonnelet.|

1h15 A partir de 6 ans|

Compris dans le prix d’entrée du musée |

Sur Réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 15:30:00

fin : 2024-03-06 16:45:00

82 Rue Pierre Abélard

Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@musee-vignoble-nantais.fr

L’événement PARCOURS TOUCHE-À-TOUT Le Pallet a été mis à jour le 2024-01-30 par eSPRIT Pays de la Loire