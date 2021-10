Soultzeren Soultzeren Haut-Rhin, Soultzeren Parcours tir à l’arc Robin du Tanet Soultzeren Soultzeren Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soultzeren

Parcours tir à l'arc Robin du Tanet 2021-10-29 – 2021-10-29

Soultzeren Haut-Rhin Soultzeren EUR Découvrez la pratique du Tir à l’Arc en parcours de pleine nature, au cœur des paysages magnifiques des Hautes Vosges.

Une initiation sur stand permettra aux participants d’acquérir les bases du tir à l’arc, pour ensuite se mesurer sur un parcours de 8 cibles en terrain de montagne varié. Le tir à l’arc c’est le plaisir de maitriser votre arc en toute situation. Séance d’environ 2h00. Accessible à toute personne sans problème de mobilité. Les participants doivent prévoir des chaussures tout terrain. Idéal : des chaussures de marche, ou tout au moins des chaussures de sport à semelle crantée. Des vêtements adaptés à la saison ; prévoir veste chaude, imperméable et coupe-vent selon la météo annoncée, le parcours est à + de 1000 m d’altitude. Sortie à partir de 8 ans. Vous voulez devenir le Robin des Bois de nos forêts ? Alors cette activité est faite pour vous ! Apprenez à manier l’arc comme personne et ce dans le cadre superbe du Tanet ! Découvrez la pratique du Tir à l’Arc en parcours de pleine nature, au cœur des paysages magnifiques des Hautes Vosges.

