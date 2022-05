Parcours thématique “Se vêtir… au fil du musée”. Musée d’art et d’archéologie de Laon, 14 mai 2022 18:00, Laon.

Une découverte des collections du musée de Laon sous l’angle du vêtement, révélateur d’une époque, d’un statut social et d’une fonction.

Le Musée d’art et d’Archéologie du Pays de Laon présente un parcours thématique intitulé « Se vêtir… au fil du musée », mettant en valeur une centaine d’œuvres issues de ses collections, accompagnées de quelques mannequins costumés.

A partir de vases, de figurines, de sculptures et de peintures, ce parcours propose une découverte des vêtements, de leur évolution au cours de l’Histoire mais, surtout, de ce qu’ils nous disent de la personnalité des hommes ou des femmes qui les portent. Car si les habits ont un rôle utilitaire, ils sont aussi une parure, reflet d’une époque, d’une mode, d’un statut social ou d’une fonction.

Envisager le vêtement, c’est aussi s’intéresser aux matières et aux étoffes, aux techniques de fabrication, aux couleurs et aux décors, tout cela au fil des collections du musée.

Parcours thématique visible jusqu’au 28 août 2022.

Musée d’art et d’archéologie et chapelle romane des templiers (XIIe siècle). Collection de beaux-arts (peintures, sculptures, faïences, mobilier) du moyen âge au XIXe siècle. Collection d’archéologie régionale de l’époque préhistorique à la Renaissance. Collection d’archéologie méditerranéenne (Egypte, Chypre, Grèce, Italie) : l’art et la vie autour de la Méditerranée de l’âge du bronze au Ier siècle après J.-C.

Free and free admission Saturday 14 May, 18:00

Art museum and museum of archaeology and Romance chapel of the templars (XIIth century). Collection of Fine Arts (paintings(paints), sculptures, earthenwares, furniture) medieval in the XIXth century. Collection of regional archaeology of prehistoric time(period) in Renaissance. Collection of Mediterranean archaeology (Egypt, Cyprus, Greece, Italy): art and life around the Mediterranean Sea of the Bronze Age in Ier century AD

El Museo de Arte y Arqueología del País de Laon presenta un recorrido temático titulado Vestirse… a lo largo del museo», mostrando un centenar de obras de sus colecciones, acompañadas de algunos maniquíes disfrazados. A partir de jarrones, figuras, esculturas y pinturas, este recorrido propone un descubrimiento de las prendas, de su evolución a lo largo de la Historia pero, sobre todo, de lo que nos dicen de la personalidad de los hombres o de las mujeres que las llevan. Porque si la ropa tiene un papel utilitario, también es un adorno, reflejo de una época, de una moda, de un estatus social o de una función. Considerar la ropa es también interesarse por los materiales y las telas, las técnicas de fabricación, los colores y las decoraciones, todo ello a lo largo de las colecciones del museo.

Recorrido temático visible hasta el 28 de agosto de 2022.

Entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 18:00

