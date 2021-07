Paris RDV devant le musée du Cluny Paris Parcours théâtralisé et chanté – Héloïse et Abélard, autopsie d’un mythe RDV devant le musée du Cluny Paris Catégorie d’évènement: Paris

Parcours théâtralisé et chanté – Héloïse et Abélard, autopsie d’un mythe RDV devant le musée du Cluny, 18 septembre 2021, Paris. Parcours théâtralisé et chanté – Héloïse et Abélard, autopsie d’un mythe

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à RDV devant le musée du Cluny Sur inscription

L’autopsie conduit à la mise à plat du mécanisme d’emprise dont triomphe Héloïse (vers 1092 – 1164). En costume du XIIe siècle RDV devant le musée du Cluny 28 rue du Sommerard 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu RDV devant le musée du Cluny Adresse 28 rue du Sommerard 75005 Paris Ville Paris lieuville RDV devant le musée du Cluny Paris