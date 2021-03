Parcours sur les discours de haine racistes et antisémites sur les réseaux sociaux Collège Roger Martin du Gard, 25 mars 2021-25 mars 2021, Épinay-sur-Seine.

**L’association ethnoArt propose en 2021 des parcours à Paris et en Île-de-France auprès des jeunes dans les collèges, lycées, centres sociaux, centres d’animations, associations…**

**Pourquoi l’ethnologie ?**

Le monde globalisé dans lequel nous vivons actuellement suscite des questions d’ordre identitaire et relationnel sans précédent. Alors que le rapprochement entre les personnes est grandement facilité par la circulation de l’information et les nouvelles technologies, les frontières demeurent très présentes dès lors qu’il s’agit de côtoyer ou d’accueillir l’AUTRE dans sa vie quotidienne.

De nombreuses personnes se retrouvent assignées à des catégories stéréotypées (de genre, de classe, d’origine…) qui conduisent à des discriminations. Si certains critères font l’objet d’une réelle vigilance aujourd’hui dans notre société, d’autres, moins visibles, continuent insidieusement d’opérer.

Nous constatons qu’il n’existe pas assez d’espaces qui permettent aux citoyen.ne.s de forger leur esprit critique et de prendre du recul face aux situations interculturelles rencontrées chaque jour.

Le dialogue interculturel est le paradigme fondateur sur lequel nous avons élaboré notre pédagogie. L’exercice de distanciation intellectuelle face aux idées préconçues, au centre de la démarche ethnologique, permet de voir sous le prisme de la construction socio-culturelle les différences entre « nous » et les « autres », de percevoir ce qui nous relie et nous rend interdépendants, d’identifier et de déconstruire nos idées reçues, nos préjugés. En nous appuyant sur des méthodes adaptées, nous créons des espaces de dialogue et mettons les savoirs et les méthodes de l’ethnologie au service de tou.te.s.

Ce parcours s’inscrit dans le cadre de **11 séances** comprenant des ateliers-débats en classe réalisés avec une médiatrice ethnologue, plusieurs sorties dans des établissements culturels et des ateliers artistiques avec une illustratrice pour créer ensemble un manuel pédagogique.

**Le 25 mars sera l’occasion pour les élèves de rencontrer un médiateur du Mémorial de la Shoah pour un atelier en classe.**

**Les objectifs de ce parcours :**

• Découvrir l’histoire du racisme et les mécanismes sociologiques qui sont à la source des actes racistes et antisémites

• Apprendre à déconstruire ses idées reçues

• Apprendre à débattre d’un sujet de société et appréhender la diversité d’opinions

• Comprendre la notion de discrimination et ses enjeux

Les situations d’interculturalité conduisent à vouloir hiérarchiser les façons de faire et de se représenter le monde. On assiste aujourd’hui à une intensification des phénomènes de replis identitaires et à la transformation de différences en inégalités. Le racisme a une histoire, dont nous sommes tous héritiers. Penser l’altérité ne va pas de soi et le recours à l’anthropologie peut s’avérer très pertinent pour comprendre les mécanismes en place dans la construction des stéréotypes et des représentations de l’étranger, dont le visage change au gré du temps et des sociétés.

En nous appuyant sur des méthodes adaptées, nous créons à travers nos ateliers des espaces de dialogue et mettons les savoirs de l’ethnologie au service des jeunes et des équipes éducatives pour permettre à chacun.e de prendre du recul et d’agir dans son quotidien. Par ailleurs, forts de nombreuses années d’expérience sur le terrain, nos ateliers placent au cœur de la démarche une pédagogie participative et bienveillante : faire émerger les représentations, parler sans tabou, revenir sur les mots et leurs significations multiples, problématiser, décrire, analyser et décrypter des images et des extraits de films.

L’objectif est de questionner les identités individuelles et collectives, ainsi que les processus sociaux qui conduisent à l’expression de stéréotypes, aux préjugés, aux actes de discriminations et de racisme, mais aussi les moyens de les prévenir.

Ateliers à destination de collégien.ne.s

Ce parcours proposé à des 4ème du Collège Roger Martin du Gard à Epinay-sur-Seine a pour but d’identifier ensemble les mécanismes du rejet menant au racisme et à l’antisémitisme.

