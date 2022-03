Parcours street art dans le sud parisien Cité internationale universitaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Parcours street art dans le sud parisien Cité internationale universitaire, 3 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 03 juillet 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 05 juin 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 08 mai 2022

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 03 avril 2022

de 14h00 à 16h00

payant

Suivez cette visite guidée de Paris à Arcueil en traversant la Cité Universitaire et Gentilly et découvrez un patrimoine street art encore méconnu ! Ce parcours propose de découvrir les nombreuses oeuvres street art de 3 villes : Paris 14ème arrondissement, Gentilly, Arcueil. Sur le chemin, des peintures d'artistes variés (Morne DMJC, C215,…) vous seront présentées et racontées ! Tout commence dans le melting-pot de la Cité-Universitaire pour une exploration du Grand-Paris depuis le sentier Street-Art, qui ouvre sur des perspectives murales nouvelles. L'aventure en est suscitée par les artistes issus du local, soutenus par les pouvoirs publics. Une fois franchie la barrière du périphérique, qui a été un lieu majeur pour les murs dus à la COP21, nous partirons en longeant l'église construite pour l'exposition universelle de 1889, aussi un lieu d'expression pariétale, à la rencontre des artistes qui animent la ville. En serpentant dans les petites rues de Gentilly après sa Ferme urbaine nous nous acheminerons vers Arcueil par le tracé des dernières peintures de l'association "Les ricochets sur les pavés", jusqu'à l'ancien tracé de la Bièvre, au contact des nombreux artistes qui le jalonnent.

