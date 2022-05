Parcours Street Art Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Parcours Street Art Bressuire, 7 mai 2022, Bressuire. Parcours Street Art Skate Park – Stade Alain Metayer Rue de Malabry Bressuire

2022-05-07 15:00:00 – 2022-05-07 Skate Park – Stade Alain Metayer Rue de Malabry

Bressuire Deux-Sèvres EUR Cette visite commentée du parcours street art à Bressuire est l’occasion de découvrir ou re-découvrir toutes les fresques qui ont été réalisées sur l’année 2021 dans le cadre de l’Année de la jeunesse. Véritable musée à ciel ouvert, ce parcours est une invitation à la découverte des différents mouvements artistiques de l’art urbain à travers des artistes régionaux mais aussi de renommée internationale. Chacun dans leur style, ces artistes nous surprennent, nous interpellent et nous intriguent pour susciter un nouveau regard sur la ville.

Réservation obligatoire. Cette visite commentée du parcours street art à Bressuire est l’occasion de découvrir ou re-découvrir toutes les fresques qui ont été réalisées sur l’année 2021 dans le cadre de l’Année de la jeunesse. Véritable musée à ciel ouvert, ce parcours est une invitation à la découverte des différents mouvements artistiques de l’art urbain à travers des artistes régionaux mais aussi de renommée internationale. Chacun dans leur style, ces artistes nous surprennent, nous interpellent et nous intriguent pour susciter un nouveau regard sur la ville.

Réservation obligatoire. +33 5 49 80 61 55 Cette visite commentée du parcours street art à Bressuire est l’occasion de découvrir ou re-découvrir toutes les fresques qui ont été réalisées sur l’année 2021 dans le cadre de l’Année de la jeunesse. Véritable musée à ciel ouvert, ce parcours est une invitation à la découverte des différents mouvements artistiques de l’art urbain à travers des artistes régionaux mais aussi de renommée internationale. Chacun dans leur style, ces artistes nous surprennent, nous interpellent et nous intriguent pour susciter un nouveau regard sur la ville.

Réservation obligatoire. non-communiqué

Skate Park – Stade Alain Metayer Rue de Malabry Bressuire

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Skate Park - Stade Alain Metayer Rue de Malabry Ville Bressuire lieuville Skate Park - Stade Alain Metayer Rue de Malabry Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Parcours Street Art Bressuire 2022-05-07 was last modified: by Parcours Street Art Bressuire Bressuire 7 mai 2022 Bressuire Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres