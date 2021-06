Irissarry Irissarry Irissarry, Pyrénées-Atlantiques Parcours street-art : à la découverte des fresques murales de Sismikazot Irissarry Irissarry Catégories d’évènement: Irissarry

Pyrénées-Atlantiques

2021-06-25

Irissarry Pyrénées-Atlantiques Irissarry 8 8 EUR Visite à deux voix au cœur du parcours street-art réalisé dans le village d’Irissarry par le duo Sismikazot. Avec Louise Martin, médiatrice de Spacejunk et Anna Ruiz-Delval, responsable d’Ospitalea

