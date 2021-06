Cuzorn La poulétie à Cuzorn en Lot et Garonne Cuzorn, Lot-et-Garonne parcours sportif dans la grotte de « la poulétie » La poulétie à Cuzorn en Lot et Garonne Cuzorn Catégories d’évènement: Cuzorn

Regroupement à 9h30 les 26 et 27 juin devant la mairie de Cuzorn pour un départ accompagné vers la grotte à ¼ d’heure de là. La cavité sera aménagée et Le matériel mis à disposition. Cette cavité est accessible à partir de 8 ans avec du matériel adapté. La progression est relativement facile, sécurisée, elle donne une bonne idée des cavités du fumélois avec ses trois niveaux, ses concrétions et sa rivière souterraine. Penser à apporter des vêtements et chaussures adaptés et des vêtements de rechange. Les groupes ne peuvent excéder 8 personnes.

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T09:30:00 2021-06-26T18:00:00;2021-06-27T09:30:00 2021-06-27T18:00:00

