Nuit des musées Parcours-spectacle “Un trésor au bout du monde” Manoir du Tourp Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre – Réservation conseillée pour la visite du parcours-spectacle

Ouverture nocturne exceptionnelle du manoir de 20h à minuit. La visite du parcours-spectacle “Un trésor au bout du monde” sera gratuite pour tous (réservation conseillée). L’exposition musicale “Nos marins” sera ouverte et en accès libre.

Ferme-manoir du XVIème siècle rénovée entre 1999 et 2002. Espace culturel, lieu d’expositions, d’animations et de manifestations populaires sur des thèmes variés liés au patrimoine naturel et culturel du territoire.

© Manoir du Tourp

De Cherbourg, au rond-point de Querqueville, prendre la direction Urville-Nacqueville et continuer à longer la côte direction Omonville-la-Rogue.

http://www.letourp.com https://fr-fr.facebook.com/pages/Manoir-du-Tourp/167619950070957

From Cherbourg, in the traffic circle of Querqueville, take direction(management) Urville-Nacqueville and continue to follow the coast(rib) direction(management) Omonville-La-Rogue. Free entrance – Reservation recommended for the visit of the show-course Saturday 14 May, 20:00

Firm manor of the XVIth century renovated between 1999 and 2002. Cultural area, place of exhibitions(exposures), of animations and popular events(demonstrations) on various themes bound(connected) to the natural heritage and cultural of the territory.

© Manor of Tourp hearing impairment

Excepcional apertura nocturna de la mansión de las 8:00 a la medianoche. La visita al recorrido-espectáculo “Un tesoro en el fin del mundo” será gratuita para todos (reserva recomendada). La exposición musical “Nuestros marineros” estará abierta y en libre acceso.

Entrada libre – Reserva recomendada para la visita al recorrido-espectáculo Sábado 14 mayo, 20:00

Manoir du Tourp, Omonville-la-Rogue, 50440 La Hague 50440 Omonville-la-Rogue Normandie