Haute-Garonne 5 EUR 5 10 Miss Clarisse Tinquiette, détective es-arts, vous invite à remonter le temps… ce temps que l’humanité s’acharne à vouloir mesurer en regardant le ciel : du sablier à la montre moderne, en passant par la clepsydre et l’astrolabe ! Pour vous guider dans votre enquête, votre étoile sera un aventurier du XVIIIe siècle : Antide Janvier, maître horloger et astronome, né dans un village reculé du Jura, et propulsé à Versailles après moult péripéties… Le grand retour de Miss Clarisse Tinquiette, détective es-arts ! communication.pauldupuy@culture.toulouse.fr +33 5 31 22 95 40 http://museepauldupuy.toulouse.fr/agenda/spectacle/parcours-spectacle-le-tic-tac-dantide MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse

