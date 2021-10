Parcours spécial Halloween SENSAS Caen Caen, 29 octobre 2021, Caen.

Parcours spécial Halloween SENSAS Caen 2021-10-29 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-14 23:00:00 23:00:00 SENSAS Caen 4B Rue de la Cotonnière

Caen Calvados

Mr, Mme SENSAS et leurs enfants présentaient chacun une hypersensibilité sensorielle développée sur un de leurs sens. Adeptes des croyances occultes, ils étaient surtout connus pour les rituels qu’ils organisaient au sein de leur résidence.

Malheureusement, quelque chose ne se passa pas comme prévu…

En tant que spécialistes du Paranormal vous avez été engagés afin d’infiltrer la demeure de la famille SENSAS pour démystifier le lieu. Pour cela vous devrez entrer dans les différentes pièces de la maison : dans chacune d’elle, un membre de la famille y a connu une mort atroce. Relevez le défi que son esprit vous a concocté afin d’apaiser son âme et purifier la demeure.

Plus d’informations et réservations sur le site de SENSAS.

contact-caen@sensas.ms +33 9 83 89 70 67 https://caen.sensas.top/

