Château de Morlanne, le samedi 3 juillet à 18:00

Au Moyen Âge, en pays de Béarn, alors que tout autour la Guerre de Cent Ans bat son plein, Gaston III Comte de Foix et Vicomte de Béarn, dit Fébus, vous guidera en ces lieux, à travers le temps. Faisant référence à des archives du Château et au très beau manuscrit illustré du Livre de la Chasse écrit par Fébus, les podcasts vous proposent un voyage immersif au XIVe siècle. Entre fiction et réalité, cette balade géolocalisée vous emmène dans les pas du Prince des Pyrénées ! Avec les voix de Leïla Kaddour, Thomas Viallefond et Frédéric Kneip Réalisé par Unendliche Studio, écrit et composé par Eddie Ladoire et Marina Bellefaye Via l’application LISTENERS

GRATUIT Avec votre smartphone (bien chargé) et vos écouteurs, téléchargez l’application LISTENERS sur Google Play ou App Store

Château de Morlanne Carrère du Château 64370 MORLANNE Morlanne Pyrénées-Atlantiques



2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T20:30:00