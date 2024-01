Parcours sensoriel dans le jardin d’inspiration médiévale Bastideum Monpazier, vendredi 31 mai 2024.

Parcours sensoriel dans le jardin d’inspiration médiévale Parcours sensoriel dans le jardin d’inspiration médiévale. 31 mai 2 juin Bastideum Gratuit le 31 mai ; entrée et animation.Tarifs réduits les 1er et 2 juin gratuit pour les enfants / 5€ plein tarif / 4€ tarif réduit (18-25 ans, étudiant.e.s, personnes en situation de handicap, demandeur.se.s d’emploi).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Découvre le jardin d’inspiration médiévale avec tes cinq sens ! Au détour des bacs surélevés, utilise ton nez, tes yeux, tes mains et tes oreilles pour répondre aux défis de notre livret de jeu spécialement conçu pour la manifestation. Découvre les secrets du jardin en t’amusant !

Bastideum 8, rue Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Le Bastideum est le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Monpazier. Bastide fondée au XIIIème siècle, Monpazier a conservé son patrimoine architecturale, lui permettant d’illustrer l’histoire de ces villes nouvelles fondées dans le Sud-Ouest de la France au Moyen âge. L’espace musée permet une approche ludique de l’histoire médiévale et la visite est complétée par une collection de jeux anciens et d’un jardin d’inspiration médiévale. Chaque année, une nouvelle exposition temporaire et des animations thématiques viennent compléter l’offre pour tous les âges.

©Bastideum