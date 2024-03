Parcours sensoriel au parc municipal Parc municipal Aire-sur-l’Adour, dimanche 2 juin 2024.

Parcours sensoriel au parc municipal Le Service Espaces Verts et le Service Patrimoine de la ville d’Aire-sur-l’Adour vous proposent de découvrir notre parcours sensoriel au parc municipal. Dimanche 2 juin, 10h00 Parc municipal Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Le Service Espaces Verts et le Service Patrimoine de la ville d’Aire-sur-l’Adour vous proposent de découvrir notre parcours sensoriel au parc municipal.

Un parcours « pieds nus » pour découvrir le patrimoine historique de notre ville différemment.

Un parcours sensoriel autour de plantes aromatiques et odorantes.

Vos cinq sens seront mis à contribution.

Parc municipal Rue du Jardin Public, 40800 Aire-sur-l’Adour, Landes, Nouvelle-Aquitaine, France Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 71 47 00 http://www.aire-sur-adour.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 02 43 44 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@aire-sur-adour.fr »}] Parc municipal datant de l’ancien évêché du XVIIe siècle. Tour à tour jardin de l’évêché, jardin public, hippodrome, ce parc a subi de nombreuses transformations. On y trouve des arbres remarquables (cèdre du Liban) qui bordent le canal.

Superficie : 2 ha.

Cèdre. Cliché : Ville Aire-sur-l’Adour.

Sculpture réalisée sur un cèdre de l’ancien évêché. Cette sculpture représente le sport et la culture.

Mairie Aire sur l’Adour