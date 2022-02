Parcours scolaire sur les discours de haine racistes et antisémites. Collège Lucie Aubrac Livry-Gargan Catégories d’évènement: Livry-Gargan

Seine-Saint-Denis

Collège Lucie Aubrac, le vendredi 25 mars à 09:30

Atelier scolaire qui a lieu dans le cadre d’un parcours long de 10 séances sur le racisme, l’antisémitisme et les rumeurs avec l’aide de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Ateliers à destination de collégien.ne.s

Ce parcours proposé à des 4ème du Collège Lucie Aubrac à Livry-Gargan a pour but d’identifier ensemble les mécanismes du rejet menant au racisme et à l’antisémitisme. Collège Lucie Aubrac Livry-Gargan Livry-Gargan Seine-Saint-Denis

