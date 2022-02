Parcours Quiz Sport et discriminations Mairie de Colomiers, 4 mai 2022, Colomiers.

FESTIVAL RÉGIONAL DES DIVERSITÉS Au-delà de la marche des fiertés, ce Festival des diversités et des fiertés en région Occitanie vous propose chaque année un programme riche et varié : expositions, projections de films et de documentaires, conférences, spectacles (musique, cabaret, théâtre), rencontres, sorties conviviales et bien plus encore… Programme complet à retrouver sur [pridetoulouse.com](https://pridetoulouse.com/) Pour une première columérine, l’équipe du Pavillon blanc et ses partenaires s’associent au festival avec une programmation axée sur la discrimination dans le sport. PARCOURS QUIZ | « SPORTS ET DISCRIMINATIONS » Du mercredi 4 mai au mercredi 1er juin Dix panneaux pédagogiques et ludiques conçus par l’[espace des diversités et de la laïcité de la Ville de Toulouse](https://nondiscrimination.toulouse.fr/accueil) : testez vos connaissances sur les discriminations et dépassez vos préjugés dans le domaine du sport. Entrée libre | tout public | atrium Pavillon blanc Henri-Molina

