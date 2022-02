Parcours pour recevoir l’effusion de l’Esprit Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Parcours pour recevoir l’effusion de l’Esprit et être renouvelé dans sa foi proposé le mercredi à 20h15 du 9 mars au 20 avril (sauf le 16 mars car prière pour les malades et le 13 avril car mercredi Saint). Parcours pour recevoir l’effusion de l’Esprit et être renouvelé dans sa foi Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement 20 rue Cortambert 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:15:00 2022-03-09T21:30:00;2022-03-23T20:15:00 2022-03-23T21:30:00;2022-03-30T20:15:00 2022-03-30T21:30:00;2022-04-06T20:15:00 2022-04-06T21:30:00;2022-04-20T20:15:00 2022-04-20T21:30:00

