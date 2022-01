Parcours pour les pieds Cescau Cescau Catégories d’évènement: Cescau

Parcours pour les pieds, 26 mars 2022, Cescau. Chemin Lacommande Bibliothèque

2022-03-26 11:00:00

Cescau Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Par Les cailloux sauvages

A partir d’une matériauthèque tactile, inspirée du travail de l’artiste Bruno Munari, Zaz Rosnet invite les enfants à découvrir des matières et des objets. Du bout des doigts jusqu’au bout des pieds, elle les plonge dans un univers de sensations. Un voyage doux, craquant, piquant, chatouillant… et surtout amusant ! Par Les cailloux sauvages

Chemin Lacommande Bibliothèque Cescau

