Jonathan Chanson, de la compagnie Idea, nous invite à une découverte poétique du musée des Années 30. Les œuvres de Paul Jouve, Suzanne Roger, Pablo Gargallo ou encore Jacques-Émile Ruhlmann se révèlent à travers les mots de Louis Aragon, Paul Éluard, Blaise Cendrars ou encore de Maurice Carême.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

