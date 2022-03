Parcours poétique 21 Haïkus pour un printemps Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Dans le cadre du 24′ printemps des poètes l'association patrimoine, culture et environnement du pays d'Issigeac propose un Parcours Poétique. 21 Haïkus seront affichés dans les rues d'Issigeac et dans les boutiques. Sur le parcours, des petites boîtes contiendront des coupons pour ceux qui souhaitent tenter l'écriture d'Haïkus sur le thème de l'éphémère. Les coupons collectés feront l'objet d'une fresque exposée en mai pendant le vote du Concours photos de l'association.

