Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Parcours photographique : visites guidées Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Parcours photographique : visites guidées Bagnères-de-Bigorre, 28 août 2021, Bagnères-de-Bigorre. Parcours photographique : visites guidées 2021-08-28 15:00:00 – 2021-08-28 rendez-vous à l’entrée du Vallon du Salut BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Réservation : par téléphone au 07 82 88 24 63 ou par mail : mariafernandaspt@gmail.com L’exposition « Les Augures » du photographe en résidence Dorian Teti est maintenant visible au Vallon de Salut Bagnères-de-Bigorre : une série de travaux photographiques autour des nouvelles pratiques holistiques en marge des circuits traditionnels du soin…

Des visites guidées sont programmées tous les samedis du mois d’août à 15h.

Venez la découvrir ! Home Réservation : par téléphone au 07 82 88 24 63 ou par mail : mariafernandaspt@gmail.com dernière mise à jour : 2021-08-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse rendez-vous à l'entrée du Vallon du Salut BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville 43.06266#0.14898