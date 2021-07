Parcours photographique et culturel Centre Culturel L’Orangerie, 19 septembre 2021, Roissy-en-France.

Parcours photographique et culturel

le dimanche 19 septembre à Centre Culturel L’Orangerie

Un parcours photographique, en plein cœur du village, est proposé aux personnes intéressées par la photographie, les balades et le patrimoine. L’objectif est *de poser un regard nouveau, inhabituel et varié sur la ville, ses trésors et ses richesses, ses lieux et ses faits historiques, vivants et remarquables : vestige du château, église Saint-Éloi et ses parcs. * de réaliser des photographies de la ville aux points de vue subjectifs, collectifs et historiques * de découvrir les richesse et le patrimoine historique sous forme subjective ludique et collaborative. Dans le cadre de L’été culturel 2021 en Île-de-France, en collaboration avec la DRAC IDF et la Compagnie Rouge Vivier

Gratuit sur inscription de préférence au secrétariat du Centre Culturel L’Orangerie

Smartphone’s Balad dirigée par Anne-Lise DEHEE

Centre Culturel L’Orangerie 6 allée du Verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00