Parcours photographique Are You Experiencing ? Le Havre, vendredi 29 mars 2024.

Pour l’édition 2024, le festival Are You Experiencing innove La nuit, je voyage… est le fil conducteur de ce parcours. La nuit a toujours été une invitation au voyage. Qu’il soit intérieur, dans nos rêves, aux confins du monde ou simplement chez soi, ce voyage est l’occasion de rencontres et de découvertes. Le réel et le factice peuvent s’y confondre, le vrai et le faux s’y mêlent. La nuit est fantasme, délire, fête, retour au souvenir, sons et lumières, l’occasion d’explorations au sein d’un territoire qui ne s’incarne pas toujours dans l’espace.

Dans plusieurs lieux, entre Le Havre et Ste-Adresse, 24 photographes sont à découvrir…

Retrouvez l’intégralité du parcours photographique sur le site de l’événement areyou-experiencing.fr ainsi que sur la brochure téléchargeable ci-dessous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-30

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie info@areyou-experiencing.fr

