Parcours photographique : Are you experiencing ?, 3 avril 2021-3 avril 2021, Le Havre. 2021-04-03 – 2021-04-30

Invité d'honneur 2021 : Jeanne TARIS À 17 ans, Jeanne Taris découvre la photo. Depuis elle capture toujours des moments bruts, des situations remplies d'émotions, des hommes et des femmes atypiques. Mais elle œuvre sans rien trier, rien imprimer, rien montrer. Jusqu'en 2015 où elle s'inscrit à un workshop Leica. On l'encourage à montrer son travail. Commence alors une deuxième vie, celle d'une photojournaliste qui aime l'immersion, les semaines, les mois passés sur un sujet. De la Côte d'Ivoire au quartier gitan de Perpignan, chaque cliché raconte une histoire, un instant figé d'une fresque plus grande. Un travail qui se distingue au fil des années. Ses photos ont été exposées à de nombreuses reprises et publiées dans Sud-Ouest, Polka#39, 6 MOIS#16, Vice, Le Washington Post, LFI Magazine#7.

